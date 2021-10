L’inflation a dépassé 4% en octobre

Le rythme de hausse des prix à la consommation continue d’accélérer : il a atteint 4,16 % en octobre (contre 2,86 % en septembre et 2,73 % en août), selon le SPF Economie. Largement la faute à la flambée des prix du pétrole, du gaz et de l’électricité. « La forte augmentation de l’inflation ce mois-ci est due à la forte hausse des prix de l’énergie », confirme le SPF Economie, qui précise que « l’inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l’évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, s’établissait à 1,95 % en octobre, contre 1,61 % en septembre ».

Cette accélération de l’inflation n’est pas une particularité belge, mais concerne également nos partenaires européens, comme le confirme l’évolution des indices des prix à la consommation harmonisés, publiés par Eurostat.