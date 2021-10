Energia, nouveau nom de la fédération pétrolière belge

Se nommer fédération pétrolière ne semblait plus trop en phase avec les enjeux actuels de crise climatique, qui nécessite de passer à d'autres sources d'énergie, plus respectueuses de l'environnement. La fédération l'a bien compris et a décidé de changer de nom pour Energia, appellation censée refléter l'ambition de ses membres à se transformer en "acteurs multiénergies" travaillant sur "les solutions technologiques de demain".

"Le mouvement a commencé. Afin de mieux refléter cette nouvelle réalité de la transition énergétique et de souligner la contribution que nous pouvons apporter, nous changeons de nom pour mieux traduire cette ambition et transformation", commente la présidente d'Energia, Bernadette Spinoy. "Avec Energia, nous montrons que nous embrassons différentes solutions énergétiques et que nous voulons et pouvons concrètement contribuer à la réalisation d'une transition énergétique durable, fiable et la plus abordable possible."