Vincent Hein, Kevin Lambert... les Livres du Soir en bref

brèves

La disparition de Jim Thompson **

Vincent Hein

Jim Thompson a réellement existé et son parcours terrestre d’agent secret doublé d’un homme d’affaires ressemble à celui du roman. Jusqu’à sa mystérieuse disparition qui autorise la fiction à prendre le relais des faits connus. Dans un décor luxueux tel que l’avait voulu cet homme de goût, mais dans une région du monde troublée en 1967, les secrets brouillent les certitudes et l’entourage s’interroge autant que le fera lecteur ou lectrice. (P. My)