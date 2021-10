Podcast: tout savoir sur le CST et ses sanctions

Le Covid Safe Ticket entre en application en Flandre et Wallonie lundi. A Bruxelles, sa mise en œuvre fera bientôt l’objet de contrôles et de sanctions. Ce podcast vous explique tout ce qu’il faut savoir sur le CST.

Depuis deux semaines, à Bruxelles, il faut présenter un Covid Safe Ticket pour manger dans un restaurant ou pour faire du sport dans une salle de fitness. Dans les faits, ceux qui ne jouaient pas le jeu étaient réprimandés… mais pas sanctionnés. Cette phase d’observation se termine et va laisser place à une phase de contrôles assortis de sanctions. Qui va contrôler ? Comment et avec quel arsenal de sanctions ? On a posé toutes ces questions à Véronique Lamquin, cheffe du service Bruxelles au Soir.

Par ailleurs, la réalité CST s’étend, dès lundi, aux régions flamande et wallonne. On a demandé à Maxime Biermé, du service politique du Soir, comment on pouvait expliquer la différence de timing entre les différentes régions du pays.