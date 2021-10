«Le premier qui se lève, je tire»: un extrait audio de la tuerie du Bataclan diffusé au procès

Le président de la cour Jean-Louis Périès a fait droit à sa demande et décidé de diffuser un bref passage de l’enregistrement d’un dictaphone resté allumé et qui a capté l’intégralité de l’attaque, après avoir invité les parties civiles qui le souhaitaient à quitter la salle d’audience.

Dès le début de cet extrait, on entend la voix, semblant lointaine, d’un des trois assaillants revendiquer cette attaque « pour la Syrie et l’Irak ». Il est également question « du président (français) Hollande » et des bombardements commis par les « soldats français et américains ».« Nous on bombarde sur terre ici. On n’a pas besoin d’avions nous », dit la voix.

Un tir, puis : « Le premier qui se lève, je tire ». « Le premier qui bouge, je lui mets une balle dans la tête. C’est clair ? Celui qui essaie de faire le justicier, je le tue. C’est bien compris ? », lance un assaillant, la voix claire et posée.

S’ensuit un autre tir, puis un deuxième. « Vous ne pouvez vous en prendre qu’à votre président François Hollande », lâche, d’un ton toujours monocorde, un djihadiste. Plusieurs tirs sont ensuite entendus, un homme qui crie, et le bruit d’une explosion.