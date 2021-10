Veljkovic, premier repenti de Belgique: arrêt prévu le 25 novembre

Le mémorandum fixant l’accord entre le parquet fédéral et l’agent de joueurs Dejan Veljkovic, premier (et seul jusqu’alors) justiciable belge à obtenir le statut de repenti, a été examiné ce jeudi par la chambre des mises en accusation d’Anvers. L’intéressé était, comme le veut la procédure, présent à cette audience qui se tenait à huis clos, pour confirmer ses propos et répéter qu’il ne les a pas émis sous la pression. Pour rappel, le quinquagénaire serbe avait été intercepté en octobre 2018 lorsqu’une série de perquisitions qu’avait lancé le « Footbelgate » ; il avait recouvré la liberté 40 jours plus tard tout en promettant au ministère public de donner toutes les informations en sa possession sur les procédés illégaux adoptés dans le monde du football belge. Environ 200 heures d’audition ont été nécessaires pour qu’il expose tous les faits dans lesquels il était, de près ou de loin, impliqué. Restait aux enquêteurs à vérifier le tout, puisqu’un tel accord ne tient que si le repenti n’est pas pris en flagrant délit de mensonge ou d’omission. Le volet financier et fraude fiscale de cette vaste enquête concerne environ 75 personnes.

Les préventions concernant Dejan Veljkovic sont celles de faux en écriture, corruption, blanchiment, et organisation criminelle et lui vaudront, si ce mémorandum est comme prévu ratifié, une peine de cinq ans de prison et une amende de 80.000 euros, en plus du remboursement des sommes à l’origine illégale (4 millions d’euros). Les aveux de Dejan Veljkovic concernent une cinquantaine de transferts, une centaine de contrats et ils impliquent une dizaine de clubs de la Pro League. Deux matchs arbitrés par Sébastien Delferière sont également visés : la rencontre entre Anderlecht et le Club de Bruges à l’occasion du championnat de Belgique 2016-2017, à l’issue de laquelle les deux clubs étaient restés sur un partage (1-1), et celle opposant, quelques mois plus tard, le Sporting de Charleroi à La Gantoise. Deux penalties en faveur des Buffalos, qui avaient fini par s’incliner 2-1, n’avaient pas été sifflés et l’arbitre, sous le feu des critiques, avait rétorqué qu’il était dans une mauvaise forme ce soir-là.