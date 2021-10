«Dancing public»: la folie dansante de Mette Ingvartsen

Seule au milieu du public, la danseuse et chorégraphe remonte le temps et explore divers épisodes où la danse a envahi l’espace public… pour mieux nous faire danser.

Surprise à la Biennale de Charleroi Danse en pénétrant dans la grande salle des Ecuries : ni gradins ni scène mais un vestiaire où les spectateurs sont invités à déposer vestes, sacs et autres éléments encombrants. On peut ensuite passer de l’autre côté des hauts rideaux de scène pour déboucher dans un espace plutôt sombre, façon boîte de nuit. Un DJ se charge d’ailleurs d’envoyer une musique de circonstances aux rythmes de basse irrésistibles.

D’un coup, Mette Ingvartsen apparaît au beau milieu du public disséminé un peu partout dans l’espace. En short, t-shirt et bottines noires, elle affiche un large sourire et passe de l’un à l’autre en dansant et en répétant comme un mantra le programme de la soirée : « Ce soir, je vais danser ! Ce soir mes pieds vont danser ! Ce soir, mon sang va danser ! Ce soir, nous allons danser ! »