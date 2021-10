RTBF: vers la fin des coupures pub pendant les films?

La ministre écolo des Médias, Bénédicte Linard, veut une nouvelle fois limiter la pub sur la RTBF et aurait obtenu 2,2 millions d’euros pour compenser le manque à gagner subi par l’opérateur.

La limitation de la publicité sur les antennes de la RTBF est à nouveau à l’agenda du gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles. Selon nos informations, lors du dernier conclave budgétaire, la ministre écolo des Médias, Bénédicte Linard, a indiqué à ses partenaires de gouvernement (PS et MR) sa volonté d’aller plus loin que la mesure déjà prise sous cette législature, à savoir la suppression de la publicité sur la tranche matinale de La Première, pleinement effective depuis le 1er juillet dernier. Elle veut l’application d’un autre point figurant dans la déclaration de politique communautaire (DPC) : « la préservation de l’intégrité des œuvres », c’est-à-dire la suppression des interruptions publicitaires durant les films et séries, diffusés majoritairement en soirée.