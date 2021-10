François-Henri Désérable: «Je ne suis pas Stendhal, le réalisme m’emmerde»

L’ironie préside parfois au fonctionnement des prix littéraires : il y a quatre ans, Un certain M. Piekielny , de François-Henri Désérable, avait été retenu par tous les jurys et a fait figure de phénomène, le temps des sélections au moins. Et puis… rien ! Cette année, Mon maître et mon vainqueur a été complètement négligé par les mêmes jurys, sauf celui du Grand Prix du roman de l’Académie française. Et puis… il a été choisi.

Cela vaut bien un joli but qu’il aurait marqué dans son sport préféré, et où il avait envisagé une carrière professionnelle, le hockey sur glace.