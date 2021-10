WTA Cluj-Napoca: Alison Van Uytvanck éliminée au deuxième tour

Alison Van Uytvanck a été éliminée au deuxième tour de l’Open de Transylvanie de tennis, tournoi WTA 250 de Cluj-Napoca sur surface dure doté de 235.238 dollars, jeudi en Roumanie.

Alison Van Uytvanck, 27 ans, 61e mondiale, a subi la loi en 8es de finale de l’Estonienne Anett Kontaveit, 25 ans, 14e joueuse du monde et deuxième tête de série du tournoi. La Belge s’est inclinée en deux manches 6-3 et 6-4. La partie a duré un peu plus d’une heure (70 minutes).