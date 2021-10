Michael Signer, ancien maire de Charlottesville: «Dans quelle mesure ai-je contribué au succès de l’extrême droite?»

Aurait-on jamais réussi à placer sur une carte cette ville de Virginie sans les funestes événements qu’elle a traversés en 2017 ? Les 11 et 12 août de cette année-là, la manifestation « Unite the Right », organisée à Charlottesville contre la décision de la municipalité de déboulonner une statue du général Lee dégénère. Aux manettes : militants suprémacistes, néo-nazis et membres de l’alt-right galvanisés par un an de présidence Trump.

Les images de la violence des affrontements entre nationalistes blancs et manifestants antiracistes font le tour du monde. Une séquence particulière passe en boucle sur les chaînes d’info : l’attaque à la voiture-bélier conduite par un suprémaciste blanc qui provoquera la mort de la contre-manifestante antiraciste Heather D. Heyer.