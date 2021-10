Anderlecht: l’attaque et la défense se sentent pousser des ailes

Avec 25 buts inscrits en 12 journées, Anderlecht présente actuellement la deuxième attaque du championnat derrière l’Union (27). Les Mauves ont encore montré dernièrement à Ostende et face à Bruges leurs difficultés à concrétiser leur domination et leurs occasions. Mais, comme l’a rappelé la démonstration de mercredi à La Louvière en Coupe, l’avenir s’annonce plus percutant au parc Astrid, où l’on n’a plus eu autant le choix des armes depuis très longtemps. Alors qu’il y a peu, le Sporting jouait encore avec un seul nº9 – voire sans –, la nouvelle approche tactique de Vincent Kompany a changé la donne. Toutes proportions gardées, cela rappelle les époques où Koller, Radzinski et Anastasiou ou Frutos, Tchite, Serhat et Mpenza étaient en concurrence à l’ombre de saint Guidon. Le danger vient désormais aussi des défenseurs et pas uniquement de Sergio Gomez. Passage en revue des forces de frappe anderlechtoises qui font oublier la Nmecha dépendance, dont le RSCA préparait la succession depuis plusieurs mois.