Covid Safe Ticket à Bruxelles: «Jusqu’ici, ça va»

Deux semaines que la vie à Bruxelles est rythmée par le Covid Safe Ticket (CST). Chacun son expérience, d’une règle tracée au cordeau dès l’entrée, ou aussitôt contournée. Des histoires qui tournent. Des restos qui l’exigent, avec carte d’identité. Ou sans, « c’est pas notre taf ». Des snacks qui zappent, « on n’est pas concernés, nous ». Des centres sportifs qui se ferment au public, d’autres qui chipotent avec les jauges. Mais, dans l’ensemble, témoignent autorités politiques et policières de la capitale, cela se passe bien, sans incident notable, sans garantie, non plus, d’exhaustivité de l’évaluation. « Tous les indicateurs sont au vert, résume Didier Noltincx, chef de cabinet du bourgmestre d’Anderlecht, Fabrice Cumps (PS). Mais, bien sûr, on peut trouver des contre-exemples sur le terrain. » Lesquels n’ont pour l’heure pas été mis à l’amende, tolérance des débuts oblige.