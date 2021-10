Facebook adopte un nouveau nom, «Meta»

Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a annoncé jeudi que la maison mère (Facebook Inc.) allait désormais s’appeler Meta, pour mieux représenter toutes ses activités mais le nom des différents réseaux restera inchangé. Ce n’est donc pas le réseau social Facebook qui changera de nom mais bien la compagnie qui regroupe également Instagram, Messenger et WhatsApp. « Notre marque est si étroitement liée à un produit qu’elle ne peut pas représenter tout ce que nous faisons aujourd’hui, et encore moins à l’avenir. A partir de maintenant, nous allons être ‘métavers first’, et plus ‘Facebook first’ », a expliqué Mark Zuckerberg lors d’une keynote virtuelle.

Cette annonce a été faite au terme d’une heure et demie de présentation du «metaverse», «métavers» en français pour méta-univers. Selon lui, le métavers représente l’avenir de l’internet, après les ordinateurs et les téléphones portables, auquel le public aura accès pour interagir, travailler ou se divertir via les technologies (lunettes de réalité augmentée, casques de réalité virtuelle, etc.).