A la COP26 à Glasgow, la Belgique est attendue au tournant

Pour Charles Michel (MR), Premier ministre à l’époque, le souvenir est cuisant. Au premier jour du sommet climat de Paris – la COP21, en décembre 2015 – la Belgique reçoit le fameux « Fossil of the day ». Ce bonnet d’âne un brin acide est décerné chaque jour dans la bonne humeur par les organisations environnementales très actives dans les couloirs de la COP. Raison du blâme : les Belges n’ont toujours pas réussi à s’entendre entre eux sur la répartition des objectifs climatiques pour 2020. Par ailleurs, notre pays ne participe pas de manière ambitieuse au financement des pays les plus vulnérables aux impacts du climat. Enfin, cerise sur le gâteau, la ministre fédérale du Climat, Marie-Christine Marghem (MR), rate l’ouverture du sommet, vu qu’elle négocie avec Electrabel la prolongation du nucléaire, coiffée de sa casquette de ministre de l’Energie. Ulcéré de se voir souffleté alors qu’il appelle à un accord « ambitieux », Michel s’en souviendra longtemps. Ce n’est pas la première fois que la Belgique sera blâmée.