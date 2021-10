Muriel Robin victime d’attouchements sexuels à l’âge de 12 ans

L’humoriste et comédienne française s’est confiée à France Inter.

« J’ai été coincée dans un ascenseur et j’ai aussi été caressée par le curé, il se trouve que j’avais 12 ans, j’avais le même physique, je faisais cette taille, mais j’ai imaginé que des gamines, je les ai encore les images dans les yeux au moment où on se parle avec des physiques plus fragiles et pas mon caractère, elles ont certainement dû passer des mauvais moments. (…) Il n’y a pas eu vraiment eu d’acte mais malgré tout une tentative, c’est une tentative », a-t-elle déclaré.