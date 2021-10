Faïz Selemani: «J’ai compris la décision de Luka Elsner, d’autres moins…»

Sacoche sur le torse, capuche sur la tête, Faïz Selemani déambule au pied du stade des Éperons d’or. L’attaquant de Courtrai est fort sollicité, par les caméras de télévision et par la presse locale, et pour cause : après des mois de négociations, l’international comorien a enfin trouvé un accord avec le KVK qui a accepté de payer l’amende de 500.000 euros infligée par le tribunal du travail suite à la rupture de son contrat avec l’Union Saint-Gilloise en 2019. Depuis près d’un an, il vivait avec un salaire de 1.200 euros net par mois… « J’ai voulu arrêter le foot », confie-t-il alors que les événements récents tendent à lui prouver qu’il aurait eu tort de le faire (6 buts, 3 assists depuis le début de la saison).

Faïz Selemani, on vous imagine très soulagé d’avoir enfin trouvé un accord avec Courtrai pour une prolongation de contrat ?