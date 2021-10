Miranda Popkey: confidences pour confidences

Le premier roman de Miranda Popkey, Les conversations, revendique son sujet dans le titre – et un peu plus encore en version originale américaine, Topics of conversation. De quoi parle-t-on quand on est une femme, entre 21 et 38 ans, de 2000 à 2017, surtout avec d’autres femmes ? Et pourquoi ? Cela donne une masse de sujets de conversations moins futiles qu’on aurait pu le craindre, et des motivations variées pour aborder, en fonction des circonstances, tel thème plutôt que tel autre.