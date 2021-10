Joao Klauss avant Standard – Courtrai: «Je dois me montrer plus décisif»

La prise de parole est conséquente, posée, et lâchée avec la voix d’un leader naturel. « Je n’ai jamais demandé à avoir ce statut. Ce sont les équipiers qui me l’ont confié. Car ils ont confiance en moi et en mes capacités ». Parce que l’attaquant court sur tous les ballons, quitte à manquer de discernement au moment de capter la bonne information. Celle qui lui permettra de marquer davantage. Avant le penalty converti du côté de Mouscron, Joao vivait une traversée du désert, longue de 72 jours et une rose plantée au Beerschot (0-1).

La joie en Coupe se voulait donc aussi sincère que libératrice. « Les buts font partie de la vie d’un attaquant, je ne peux le nier. L’important reste le collectif mais pour mon bien-être, je dois me montrer plus décisif. Et surtout arrêter de me disperser ». Aux quatre coins du terrain, pour combler les trous et soulager ses partenaires. Un altruisme exacerbé, parfois inutile. « Cette saison, j’apprends à ne pas courir inutilement. Je dois être plus malin, plus judicieux dans mes courses, dans le but de les rendre efficaces. Cela me permettra d’être plus souvent dans le rectangle et de créer davantage d’espace ».