Coupe de Belgique: Seraing-Anderlecht et Genk-Club de Bruges à l’affiche des 8es de finale

Les huitièmes de finale sont prévues les 30 novembre, 1er et 2 décembre.

Genk-Club de Bruges sera l’affiche des huitièmes de finale de la Coupe de Belgique après le tirage au sort effectué jeudi soir. Un tirage qui a aussi réservé un duel entre Seraing et Anderlecht.

L’autre affiche des huitièmes de finale mettra aux prises Seraing et Anderlecht. Les Sérésiens avaient éliminé Saint-Trond (3-2) pendant que les Bruxellois n’avaient fait qu’une bouchée de La Louvière, pensionnaire de D2 amateurs (1-7).

Le Standard, qui s’était qualifié sur le terrain de Mouscron (0-1), recevra lui le Beerschot qui avait pris le dessus sur les Francs Borains (0-4).

Après avoir éliminé respectivement Charleroi et l’Antwerp, Lommel et Westerlo, les deux derniers représentants de la D1B, joueront tous les deux à domicile en huitièmes de finale. Les Limbourgeois recevront La Gantoise et les Campinois accueilleront Oud-Heverlee Louvain.

Dans les autres matches, Malines recevra le Cercle de Bruges, Eupen accuillera Zulte Waregem et Ostende se rendra à Courtrai.

Les 1/8es de finale:

Malines - Cercle Bruges

Lommel - La Gantoise

Westerlo - OH Leuven

Seraing - RSC Anderlecht

Eupen - Zulte Waregem

Standard - Beerschot

Racing Genk - Club de Bruges