Les forçats de la course

Que le smartphone remplace la chaîne de production comme outil de travail ne rend pas les déviances plus acceptables ou civilisées.

C’est un vécu de citadin. Mais qui parcourt les villes, croise constamment des « personnes », rarement casquées, trimballant à vélo, dans de gros sacs à dos, des repas pour livraison urgente au domicile d’un client. Les livreurs de nourriture rapide at home pullulent ces dernières années en Belgique, mais pas que : notre dossier évoquait ce jeudi 28 millions de ces travailleurs pour 500 plateformes digitales dans l’Union européenne.

Leur parcours frénétique, minuté, surveillé et si peu protégé fait désormais un stop non programmé entre le fournisseur de repas et le consommateur, case « tribunal ».