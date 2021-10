Dries Mertens annonce une heureuse nouvelle: le Diable rouge sera bientôt papa pour la première fois (vidéo)

Dries Mertens et sa compagne Kat Kerkhofs attendent un petit garçon.

C’est à travers une belle vidéo que Dries Mertens a annoncé une magnifique nouvelle sur les réseaux sociaux. Avec sa compagne Kat Kerkhofs, ils attendent leur premier enfant. Le Diable rouge a révélé par la même occasion qu’il s’agit d’un petit garçon, que le couple, marié depuis 2015, accueillera en mars de l’année prochaine.

Dans une vidéo très émouvante, on y voit les réactions de la famille et des proches de Mertens et Kerkhofs à l’annonce de cette grande nouvelle. « Nos cœurs sont remplis de joie maintenant que nous accueillons notre petit Napolitain », a écrit l’heureuse maman de « Baby Ciro », en référence au surnom de Mertens à Naples.