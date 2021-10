Neymar pointe la faiblesse du PSG: «Si nous ne faisons pas d’efforts les uns pour les autres, nous ne gagnerons pas de titres»

« Peu importe les noms qu’a l’équipe, nous avons conscience de notre potentiel, de l’équipe que nous avons aujourd’hui. Mais si nous ne jouons pas ensemble, si nous ne travaillons pas ensemble, si nous ne faisons pas les efforts les uns pour les autres, les choses [gagner des titres et marquer l’histoire, ndlr] n’arriveront pas. En tant qu’équipe, nous devons mieux nous comprendre pour que ça arrive », a dit le milieu offensif de 29 ans à la chaîne YouTube « Fui Clear??? », dans un entretien réalisé à Paris le 27 septembre.

L’attaquant de 29 ans a aussi rappelé que la saison ne faisait que commencer et qu’il était encore temps pour les joueurs du PSG de mieux se connaître.

Le club de la capitale française est en tête de son championnat et de son groupe en Ligue des champions, mais propose un jeu mitigé, et le très prestigieux trio formé par Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi, arrivé en août au club, n’a pas encore produit les étincelles promises. Le défenseur Sergio Ramos, autre recrue de renom, n’a toujours pas joué.

« Quand tous ces grands noms du foot qui ont marqué l’histoire sont réunis, c’est sûr que ça fait de nous une des principales équipes à battre, c’est évident, mais je crois que les autres équipes se sont aussi très bien renforcées. Dans le foot, il faut jouer », a avancé « Ney ».

Cet entretien a été enregistré avant les déclarations récentes où le N.10 de l’équipe du Brésil avançait que la Coupe du monde 2022 au Qatar pouvait être sa dernière.

« Pour ce Mondial, nous sommes en train de nous préparer plus psychologiquement, mentalement. Nous pensons avoir tout pour surprendre », a-t-il dit dans l’interview sur YouTube sur ce qui serait sa troisième participation à la reine des compétitions internationales.