Grève du zèle de la police aux aéroports de Zaventem et Charleroi: «Les gens doivent compter quelques heures de retard»

La police effectue son travail de manière plus approfondie aux aéroports de Zaventem et Charleroi. Cela va du contrôle des papiers d’identité et des bagages à la vérification de l’enregistrement et des voies d’accès à l’aéroport. «Les nuisances peuvent être considérables.»

La police effectue son travail de manière plus approfondie. Cela va du contrôle des papiers d’identité et des bagages à la vérification de l’enregistrement et des voies d’accès à l’aéroport. «Les nuisances peuvent être considérables», mettait en garde M. Dehaes, jeudi. «Je remarque que l’appel est partagé avec enthousiasme par les travailleurs ». Ce vendredi, au début des vacances d’automne est également une journée chargée pour le trafic aérien. « Les gens doivent compter sur quelques heures de retard supplémentaires», ajoutait le représentant du syndicat chrétien.

L’action est organisée à la suite de l’échec des récentes négociations salariales. «Depuis vingt ans, nous n’avons pas eu une seule augmentation de salaire. Nous ne pouvons absolument pas accepter ce qui est maintenant sur la table». Les syndicats ne sont pas non plus satisfaits du projet de révision du règlement sur la fin de carrière.

«Mais la goutte d’eau qui a fait déborder le vase a été la réduction du budget de la police fédérale», expliquait jeudi encore Joery Dehaes. «Nous ne pouvons absolument pas continuer comme ça plus longtemps. C’est un pont trop loin.»

«L’automne sera chaud»

L’action est organisée en front commun syndical: outre l’ACV et la CSC Services publics, le VSOA et le SLFP (libéraux), l’ACOD et la CGSP (socialistes) et la NSPV et le SNPS y participent en effet.