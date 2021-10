BNP Paribas délivre un 3T solide, au-delà des niveaux d'avant-crise

De juillet à septembre, la plus grande banque française a réalisé un bénéfice net de plus de 2,5 milliards d'euros, soit une hausse de 32,2% par rapport au troisième trimestre 2020 et de 29,2% par rapport au troisième trimestre 2019, selon le communiqué de ses résultats trimestriels.

"L'activité commerciale continue d'être très dynamique ce trimestre avec l'évolution de l'environnement sanitaire, et le groupe délivre des résultats solides à des niveaux très supérieurs à ceux de 2019", a souligné BNP Paribas dans un communiqué