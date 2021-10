Pour la première fois en public, un détenu décrit la torture dans les prisons secrètes de la CIA

Majid Khan, un diplômé du lycée de la banlieue de Baltimore, devenu un messager d’Al-Qaïda, s’est adressé pour la première fois à un jury militaire et a fait jeudi un récit détaillé des gavages forcés brutaux et d’autres abus physiques et sexuels qu’il a subis de la part de la CIA pendant sa détention, relate le New York Times.

Comparaissant en audience publique, Majid Khan, 41 ans, a expliqué les violentes et cruelles « techniques d’interrogatoire renforcées » que les agents utilisaient pour extorquer des informations et des aveux aux personnes suspectés de terrorisme.