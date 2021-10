Le Standard et Bruno Venanzi en correctionnelle pour le transfert d’Edmilson Junior? L’audience de ce vendredi est repoussée

Le club liégeois et son président sont parvenus à faire reporter l’audience de ce vendredi où la chambre du conseil d’Hasselt devait statuer sur le renvoi ou non en correctionnelle du dossier du transfert d’Edmilson Junior au Qatar, pour lequel Venanzi risque une peine d’emprisonnement.

Le Standard et Bruno Venanzi devaient être fixés ce vendredi sur leur renvoi, ou non, en correctionnelle dans le cadre du transfert d’Edmilson Junior au Qatar en 2018. « Devaient » car l’audience qui était prévue a été repoussée à la dernière minute. Le club liégeois et son président, via leur conseil, ont en effet demandé jeudi après-midi des devoirs complémentaires. L’audience auprès de la chambre du conseil d’Hasselt est donc repoussée à une date encore inconnue pour l’heure.

Au cours de l’été 2018, le président rouche aurait été à l’initiative d’un montage frauduleux, dans le cadre du transfert d’Edmilson Junior à Al-Duhail, au Qatar. Officiellement, le montant de la transaction s’élève à 2 millions d’euros. Officieusement, il grimpe à 5,2 millions. La raison est simple : Bruno Venanzi avait à l’époque échafaudé un « accord de coopération » avec Al-Duhail, en l’échange d’un chèque de 3,2 millions. Sur le papier, l’accord prévoyait la venue en stage des hommes de Michel Preud’homme à Doha, ainsi que le partage du savoir-faire liégeois – « mondialement » reconnu, selon le document – en matière de formation. Mais l’idée était plutôt de contourner une clause détenue par Saint-Trond, l’ancien club d’Edmilson. Grâce au passage de l’ailier à Sclessin, les Trudonnaires avaient récupéré 1,2 million d’euros et devaient également recevoir 40 % sur la plus-value de son futur transfert. C’est donc pour verser 320.000 euros, et non 1,6 million à ses homologues limbourgeois, que la tête pensante du RSCL a réfléchi à un tel montage.