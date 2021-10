Elisabeth, Elizabeth et Jan Jambon: les gagnants et les perdants de la semaine

Les gagnants

Bashir Abdi

Médaillé de bronze lors du marathon olympique et désormais recordman d’Europe de la discipline, Bashir Abdi a bien mérité son Mérite sportif. Bien sûr, Nafi Thiam, Nina Derwael et les hockeyeurs ont remporté l’or à Tokyo. Mais la récompense nationale ne peut être attribuée qu’à une seule reprise à nos champions, c’est la règle, et les précité(e)s l’ont déjà obtenue. Pour Bashir Abdi, il y a donc 2021, et puis c’est tout.

Mako