La pénurie de puces coûte 100 millions d'euros de chiffre d'affaires à Signify

Le manque de conteneurs disponibles dans les transports maritimes, couplé à la congestion des ports, fait qu'il est plus difficile et plus coûteux pour les entreprises d'expédier leurs produits et d'acheminer des pièces vers leurs usines. Signify ne s'attend pas à un rétablissement de la situation pour les prochains mois.

La firme s'en tient néanmoins à sa prévision antérieure d'une croissance des ventes de 3 à 6% pour l'ensemble de l'année 2021, même si elle admet qu'il est maintenant davantage probable qu'elle se situe dans la partie inférieure de cette estimation.