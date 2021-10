Eurométropole: une frontière belgo-française au double visage

A l’aube de briguer la Présidence française du Conseil européen, alors que nos regards sont tournés vers la présidentielle française, et puisqu’il est de plus en plus question du plan de relance économique belge, qu’en est-il de la question transfrontalière ?

Prenons du recul et voyons ce qu’il y a lieu de mettre en place entre nos deux pays, la France et la Belgique, pour assurer une collaboration transfrontalière plus efficiente.

En tant que directeur de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, je suis particulièrement partisan du rôle que doit tenir notre bassin de vie transfrontalier franco-belge dans cette relance économique. Il faut oser reparler des frontières trop hermétiques qui n’assurent pas de véritables partenariats. Il y a des verrous à faire éclater urgemment afin que la relance économique s’accomplisse efficacement à nos frontières.

Une création potentielle d’un million d’emplois

Si ce plan intègre la dimension frontalière en garantissant des investissements dans les territoires frontaliers, et que l’on arrive à résoudre 20 % des blocages juridico-administratif typiques des relations transfrontalières, il serait alors envisageable de créer près d’1 million d’emplois dans notre région (Commission européenne). La France et la Belgique seraient alors les principales bénéficiaires de ces investissements car les enjeux se jouent véritablement aux frontières.

D’après la Commission européenne « plus que de simples relations de voisinages informelles, la coopération transfrontalière peut être définie comme un partenariat entre des acteurs privés ou publics, séparés par une frontière d’État, et dont les actions ont des répercussions aux échelles régionales et locales, de part et d’autre de la frontière ».

Lever les blocages structurels

Pour cela il est urgent que nos gouvernements respectifs œuvrent à lever ces blocages structurels qui empêchent que ce partenariat européen s’effectue de façon fluide et aisée, en garantissant que chaque euro investi soit favorable au bassin de vie dans sa globalité. Cela signifie par exemple que les diplômes décernés de part et d’autre de la frontière soient reconnus, que les demandeurs d’emploi belges puissent effectuer leur stage en France ou encore que chaque frontalier puisse bénéficier d’un « coffre-fort administratif numérique » (1) de part et d’autre de la frontière.

Lever ces blocages, c’est avoir une politique ambitieuse dans la démarche partenariale. Elle doit venir des Etats qui ne tiennent que trop peu compte des spécificités transfrontalières dans leur politique de relance économique alors qu’une personne sur trois vit dans un bassin de vie transfrontalier.

Lier et interconnecter

Une des clés de l’intégration européenne est la relance économique. Il est urgent de remettre plus de liant et d’interconnexion entre les gens. C’est une proportion non négligeable, plus de 170 millions d’européen.ne.s et il ne tient qu’à nous de voir cette frontière d’un regard neuf. Paul Éluard avait raison de dire que « le mot “frontière” est un mot borgne. L’homme a deux yeux pour voir le monde autrement. » Il ne tient qu’à nous de voir cette frontière non plus comme une limite mais comme une véritable opportunité de développement territorial.

En tenant compte de cette concentration de population aux frontières, des forces économiques présentes et des enjeux régionaux qui y trouvent un terrain fertile au développement d’activités en tout genre, il est inévitable que la frontière soit gérée comme un dispositif de cocréation au sein de l’espace européen.