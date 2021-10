Une fresque du Chat détournée: Philippe Geluck réagit (photo)

Philippe Geluck estime qu’il s’agit d’un « tag respectueux » : « Je préfère un détournement comme celui-là à un tag ou une dégradation, car il est réversible. Des personnes ont voulu faire passer un message de façon humoristique et l’on fait en respectant la fresque. Cela me fait penser à ces grands papiers collés sur des palissades ou des façades et mentionnant des prénoms de femmes victimes de féminicides. C’est très fort et c’est ce que j’appelle « le tag respectueux ». Il n’y a pas de dégradation du bien commun et le message est passé. Ensuite, la fresque du Chat redeviendra elle-même. »