Le PIB en hausse de 2,2% dans la zone euro au 3e trimestre

En comparaison avec le même trimestre de l'année précédente, le PIB a enregistré une hausse de 3,7% dans la zone euro et de 3,9% dans l'UE au troisième trimestre 2021, après +14,2% dans la zone euro et +13,7% dans l'UE au trimestre précédent.

Parmi les États membres pour lesquels les données pour le troisième trimestre 2021 sont disponibles, l'Autriche (+3,3%) a enregistré la hausse la plus importante par rapport au trimestre précédent, suivie de la France (+3,0%) et du Portugal (+2,9%). La hausse la plus faible a été enregistrée en Lettonie (+0,3%). Les taux de croissance par rapport à l'année précédente ont été positifs pour tous les pays.