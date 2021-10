Salaire, temps de travail… «Ce n’est plus comme avant»

On a souvent dit, au moment de la faillite de la Sabena en novembre 2001, qu’un des principaux problèmes de la compagnie était un personnel trop nombreux et des salaires trop favorables. Depuis lors, les choses ont bien changé, dans les deux registres. Les comparaisons sont compliquées avec une époque où la libéralisation du transport aérien en Europe (avril 1997) ne faisait que débuter, où il n’y avait pas de concurrence des low cost… « Avant, c’était magique », explique Luc Martin, steward depuis 26 ans et délégué syndical CNE. « Il y avait beaucoup de destinations dans le monde et on gagnait plus grâce à toutes sortes de primes de vol, les indemnités d’escale à l’étranger… »