Vingt ans plus tard, la Justice n’a pas dit son/le dernier mot

Selon la Belgique, la Sabena a été déclarée en faillite le 7 novembre 2001 (il y aura vingt ans dans une semaine) parce qu’elle a été victime de ses actionnaires helvètes qui ont spolié ses trésors, l’ont vidée de sa substance et, pire, de sa vénérable réputation. Vu de Suisse, c’est Swissair, actionnaire minoritaire de la Sabena, qui a été victime de la mauvaise santé de la compagnie aérienne belge détenue, à l’époque, à 50,5 % par l’Etat belge et que celui-ci n’avait jamais réussi à piloter de manière rentable. La seule année bénéficiaire de l’histoire entière de la Sabena (née en 1923, deuxième compagnie la plus ancienne en Europe après la KLM) aurait d’ailleurs été enregistrée alors que les Suisses la dirigeaient. Pourtant, c’est le 2 octobre 2001 déjà, suite aux impacts économiques du 11 Septembre, que Swissair est déclarée la première en faillite en Suisse et se retrouve dans l’incapacité d’honorer ses engagements envers la Sabena.