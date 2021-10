Nouvelle hausse du taux d'inflation de la zone euro en octobre, à 4,1%; record depuis 2008

L'inflation a été principalement tirée par l'énergie, qui a connu la hausse la plus élevée (23,5% en octobre, contre 17,6 en septembre). Cette composante est suivie par les services (2,1%, comparé à 1,7% en septembre), les biens industriels hors énergie (2,0%, comparé à 2,1% en septembre) et de l'alimentation, alcool & tabac (2,0%, stable comparé à septembre).

L'inflation augmente depuis un certain temps déjà. Outre le gaz, le pétrole et l'électricité qui sont devenus plus chers, de nombreux autres produits ont également vu leur prix augmenter. Les fabricants répercutent en effet les coûts plus élevés qu'ils supportent pour l'énergie. Les prix ont également progressé parce que de nombreuses matières premières sont devenues plus onéreuses, tout comme le transport des marchandises. Les entreprises répercutent également ces coûts.

En outre, il existe des effets temporaires. En Allemagne, par exemple, l'inflation augmente rapidement parce que ce pays a temporairement réduit le taux le plus élevé de la TVA au cours du second semestre de l'année dernière. Cette année, les prix de nombreux biens sont donc beaucoup plus chers depuis juillet qu'ils ne l'étaient un an auparavant. Cet effet devrait disparaître en janvier prochain.

Pour la Belgique, Eurostat table sur un taux d'inflation de 5,4 % en octobre. Un chiffre supérieur à celui communiqué jeudi par le service statistique belge Statbel: 4,16%, le niveau le plus élevé depuis octobre 2008. Les deux institutions utilisent cependant une méthode de calcul différente, en particulier pour le mazout de chauffage.