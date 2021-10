Sabena: les alliances

Les annonées 90 sont délicates pour la compagnie aérienne belge. La Sabena confrontée à des difficultés financières de plus en plus importantes cherchent un partenariat.

Article paru dans Le Soir, le 6 octobre 2001

Las ! L’année 1990 s’annonce catastrophique. Marquée par la crise du Golfe et son impact sur les prix pétroliers et le trafic aérien, elle l’est aussi, pour la Sabena, par les graves ennuis de santé de Carlos Van Rafelghem. Terrassé à l’été par une hémorragie cérébrale, il mourra quelques mois plus tard après avoir été, entre-temps, admis à la retraite. Un chasseur de têtes est sollicité. Le 9 novembre, Dehaene annonce qu’il a déniché l’oiseau rare. Pierre Godfroid, un Anversois de 56 ans, docteur en droit et président de Continental Foods, succède à Van Rafelghem. Perçu comme un manager de choc par le personnel, se souvient un syndicaliste. Il ne sera pas déçu.

Godfroid entre officiellement en fonction le 1er janvier 1991, en pleine crise du Golfe. La veille, British Airways et KLM ont annoncé leur retrait de SWA, la filiale transport aérien… qui n’a bientôt plus de raison d’être.