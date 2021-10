Coronavirus: la moitié des entreprises belges investit dans la ventilation des lieux de travail

Selon une enquête réalisée par Liantis, un peu plus de la moitié des entreprises belges (55%) a indiqué avoir prévu un système de ventilation supplémentaire à la simple ouverture des portes et fenêtres.

Un peu plus de la moitié des entreprises belges (55%) a indiqué avoir prévu un système de ventilation supplémentaire à la simple ouverture des portes et fenêtres, selon une enquête réalisée par Liantis auprès de plus de 1.500 sociétés et publiée vendredi. Pour endiguer la hausse des infections au coronavirus et limiter les risques de contamination sur le lieu de travail, la Taskforce ventilation a tenu les employeurs à maintenir la concentration en CO2 à une valeur inférieure à 900 ppm (parties par million), avec une limite absolue fixée à 1.200 ppm.