Nicaragua: sans observation indépendante, l’ortéguisme ne pourra pas perdre les élections du 7 novembre

On ne perdra plus le pouvoir par les urnes. Il faut le garder à n’importe quel prix. » L’injonction, prononcée peu de temps après le retour de Daniel Ortega à la présidence du Nicaragua en janvier 2007, est attribuée au commandant Tomás Borge, numéro deux du Front sandiniste de libération nationale (FSLN), aujourd’hui décédé. Reprise plusieurs fois depuis par des proches d’Ortega, la consigne est d’abord le marqueur du traumatisme de 1990. Les révolutionnaires sandinistes, entrés au pouvoir en 1979, perdirent alors des élections faussées par la menace des États-Unis de poursuivre l’agression contre le Nicaragua, sur fond de guerre froide finissante.

Mais la prophétie de Tomás Borge est surtout devenue le signe de la détermination d'un régime autocratique à perdurer. Un régime qui s'affiche toujours socialiste et progressiste, mais dont les politiques menées depuis 2007 le situent plus à droite encore, et tout aussi conservateur, que les trois administrations néolibérales qui l'ont précédé. C'est d'ailleurs à ce prix-là qu'Ortega et sa clique ont pu reconquérir la tête de l'État – avec 38 % des votes exprimés, aux élections de fin 2006 –, puis, dans la foulée, y édifier et bétonner leur emprise sur tous les niveaux de pouvoir. À coups de pactes et d'alliances contre-nature, licites ou illicites, d'élections frauduleuses, de cooptations, de corruption et de collusions diverses, avec les ennemis jurés de la révolution des années 1980 : hiérarchies des églises catholique et évangéliques, fédérations patronales et grandes fortunes confondues.

En gardant un pied – rhétorique – dans l’Alliance bolivarienne d’Hugo Chavez, dont il a pu profiter des largesses pétrolières dix ans durant, Ortega a placé l’autre – pragmatique – dans son entente de raison avec le Fonds monétaire international (FMI), les États-Unis et les investisseurs étrangers, auxquels il a offert les meilleures conditions : orthodoxie économique pour le premier ; stabilité politique, fermeté migratoire et collaboration anti-narcos pour les deuxièmes ; exonérations fiscales et dérégulations sociales et environnementales pour les troisièmes. L’euphorie a duré jusqu’à ce que les prix élevés des matières premières exportées – or, viande, café, sucre, arachides, etc. – s’effondrent, à partir de 2015, tout comme l’aide vénézuélienne, tombée à zéro.