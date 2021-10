Une grève spontanée en cours à la société de gestion des déchets EcoWerf (Brabant flamand)

Dans certaines zones des communes de Boortmeerbeek et de Herent, les déchets ménagers et les déchets biodégradables ne seront pas collectés. À Cortenbergh, les déchets PMC et papiers/cartons ne seront pas récoltés. Enfin à Bertem et dans une partie de la commune de Tirlemont, seuls les PMC sont concernés.

Les habitants des communes impactées sont invités à rentrer leurs sacs-poubelles chez eux. Les déchets ménagers, les déchets biodégradables et les PMC ne seront pas collectés à nouveau avant deux semaines. Les PMC peuvent toutefois être amenés au parc de recyclage.