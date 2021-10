«Tableau Delvaux»: Changer le capitalisme

Isabelle Ferreras a fait le buzz il y a quelques mois. L’opinion coécrite avec deux autres académiques, intitulée « Travail. Démocratiser, démarchandiser, dépolluer » a été signée par 3.000 chercheurs, publiée dans 36 pays et développée dans le livre Le Manifeste Travail (The working manifesto : democratize, Decommodify. Remediate.). Cette professeure de sociologie à l’UClouvain, est aussi présidente de l’Académie royale des Sciences, des lettres et des Beaux-Arts de Belgique. Olivier De Schutter est lui professeur de droit à l’UCLouvain mais surtout rapporteur spécial sur l’extrême pauvreté et les droits humains pour les Nations Unies. Il est l’auteur avec Tom Dedeurwaerdere d’un livre où le sous-titre dit tout : « Social innovation in the service of social and ecological transformation. The rise of the enabling state » (« L’innovation sociale au service de la transformation sociale et écologique. La montée en puissance de l’État facilitateur »).