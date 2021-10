La quête admirable et forcenée des scientifiques pour identifier les disparus du 11-Septembre

Les attentats du 11-Septembre on fait 2.977 morts. Les scientifiques continuent aujourd’hui d’essayer d’identifier le petit millier de victimes parmi les 8.000 restes humains à leur disposition.

Le bleu le plus pur. Un bleu absolu, reflet d’un ciel d’azur, severe clear en vocable aéronautique pour désigner une visibilité parfaite, comme celle qui régnait ce jour-là au-dessus de Manhattan. Ce bleu profond dont se souviennent tous les rescapés se retrouve jusque dans les entrailles du nouveau World Trade Center : là, au cœur du mémorial du 11-Septembre érigé en souterrain sous le parvis des anciennes tours jumelles, trône un mur en mosaïque de 18 mètres de long fait de 2.983 petits carreaux déclinés en tons indigo, assemblés par l’artiste Spencer Finch et censés rappeler ce radieux matin de septembre. 2.983, comme le nombre cumulé de victimes du 11-Septembre (2.977 morts) et du premier attentat manqué contre les tours jumelles, le 26 février 1993 (6 morts).