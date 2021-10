Intermarché rappelle des plats préparés en raison de la présence de traces d’arachides

Les produits concernés sont : Boulettes de poulet sauce tomate, haricots et riz basmati, Boulettes maison sauce tomate et purée de pomme de terre, Boulettes maison sauce tomate et riz basmati, Cannellonis ricotta épinards, sauce tomate mascarpone, Tortellini tricolore ricotta sauce tomate mascarpone, Macaronis sauce tomate mascarpone et jambon, Pennes sauce tomate mascarpone et dés de jambon, Raviolini fromaggio sauce tomate mascarpone, Tortellini carne sauce tomate mascarpone, Spaghettis sauce crème ail et queues de crevettes tigrées et enfin Tagliatelles sauce crème ail et queues de crevettes tigrées.

Tous ces plats préparés ont été vendus dans divers magasins Intermarché entre le 28 septembre et le 28 octobre avec diverses dates limites de consommation.

Intermarché invite les personnes allergiques aux arachides ayant acheté l’un de ces produits à ne pas le consommer et à le rapporter au point de vente où il leur sera remboursé.