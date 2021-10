Immobilier: l’expertise deviendra obligatoire en 2022 avant l’octroi d’un crédit hypothécaire

Chaque année apporte son lot de nouvelles réglementations pour le secteur bancaire et 2022 ne fera pas figure d’exception. A compter du 1er janvier prochain, les banques auront l’obligation de réaliser une expertise du bien immobilier avant d’octroyer un crédit hypothécaire. Le montant prêté sera désormais déterminé en fonction du prix d’expertise, et non plus en fonction du prix d’achat.

Une mesure qui fait suite à une directive de l’Autorité bancaire européenne (ABE) entrée en vigueur en juillet dernier. Celle-ci imposait aux établissements bancaires de veiller à ce qu’une « évaluation de la sûreté soit effectuée avec précision au moment de l’octroi » du crédit hypothécaire, pour faire en sorte que le prix du bien immobilier soit le plus proche de la réalité.