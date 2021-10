Les Racines élémentaires de Raoul Servais: «J’ai voulu, obstinément, mettre en image mes rêves ou mes cauchemars»

Première Palme d’Or du cinéma belge, Lion à Venise, inventeur de la « servaisgraphie », Raoul Servais, qui vit au milieu des polders, non loin des plages de son enfance, est une légende. Dans son sillage résonnent les noms de Paul Delvaux, René Magritte, Léon Spilliaert, Henri Storck, James Ensor ou encore François Schuiten. Sa filmographie est composée de quinze courts-métrages et un long, petites merveilles d’animation à la renommée internationale. On peut voir son empreinte à la station de métro Houba-Brugmann égayée de 15 tableaux qui mêlent animation et peinture. Fondateur de la section « animation » à l’Académie des Beaux-Arts de Gand en 1963, professeur pendant plus de trente ans, Raoul Servais a su transmettre sa passion et son savoir à des centaines d’étudiants.