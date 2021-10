Anderlecht sans Olsson ni Verschaeren contre Louvain ? «On verra dimanche», avance Kompany

Vainqueur du Beerschot en championnat et de La Louvière en Coupe de Belgique, Anderlecht espère poursuivre sur sa lancée lors de la réception de Louvain pour un troisième succès de rang. « On ne se focalise que sur ce match-là », avance Vincent Kompany. « Je dois toujours me méfier de certains mots comme ‘enthousiasme’ ou ‘bonne série’. Il faut toujours se concentrer sur le prochain match et sur les ingrédients à mettre sur le terrain pour gagner. La priorité, c’est de gagner contre Louvain, une équipe qu’il ne faudra sûrement pas sous-estimer. »

Un noyau plus qualitatif et plus quantitatif que la saison dernière qui pourra venir en aide au Sporting étant donné les incertitudes planant autour d’Olsson et de Verschaeren. Le premier souffre d’une légère contracture depuis le déplacement à La Louvière alors que le second a pris un gros coup contre le Beerschot. « Dans les deux cas, on verra dimanche », indique Kompany. « Pour Olsson, il n’y a pas de trop mauvaise nouvelle. Il s’est partiellement entraîné ce vendredi. Pour Verschaeren, il a pris un violent coup contre le Beerschot. D’ici dimanche, on verra si on prend le risque ou non de les aligner. »