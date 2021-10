«Le poulailler» de Xavier Galmiche couronné par le Prix Décembre

Entre Xavier Galmiche, Alexandre Labruffe et Laura Vasquez, le jury du Prix Décembre a choisi, dans l’ordre alphabétique, le premier dans la dernière sélection. Choix audacieux, dans la mesure où Le poulailler métaphysique est un texte inclassable, situé (puisqu’il faut quand même le ranger quelque part) entre la réflexion philosophique, le récit factuel, le conte et le pur délire. Mais du genre de délire qui pousse à réfléchir, moins sur la condition des poules et autres volatiles plus ou moins domestiques que sur la nôtre, pauvres humains face à la basse-cour, à ce que nous en faisons, comment nous l’utilisons, à ce qu’elle dit de nous.