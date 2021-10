Recticel déconseille formellement à ses actionnaires d'accepter l'offre de Greiner

Greiner a lancé en mai une OPA non sollicitée sur Recticel au prix de 13,5 euros l'action. Le groupe autrichien a trouvé un accord avec l'actionnaire principal de Recticel, la holding Compagnie du Bois Sauvage, pour reprendre sa participation d'un peu plus de 27% mais Recticel ne l'entend pas de cette oreille et a échafaudé une autre solution pour contrer cette OPA, via la vente de sa division "engineering foams" (mousses souples) à l'américain Carpenter pour 656 millions d'euros. Recticel veut ainsi se concentrer sur ses activités d'isolation.

Du côté autrichien, on persiste et signe: l'offre de Greiner est ouverte aux actionnaires de Recticel jusqu'au 17 décembre.