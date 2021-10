Un protocole d'accord 2021-2022 a été conclu dans le secteur du commerce

Le secteur du commerce comprend les supermarchés, les hypermarchés et les magasins spécialisés du style Brico ou H&M.

Le texte prévoit différentes mesures concernant le bien-être des travailleurs, et notamment le pouvoir d'achat. Les commissions paritaires du commerce se sont accordés sur "une prime brute non récurrente de 70 euros pour un temps plein pour tous les travailleurs sous contrat au 30/09, une augmentation des barèmes, salaires réels et salaires minimums de 10 euros brut par mois/temps plein, ainsi qu'une prime corona pouvant aller jusqu'à 500 euros", liste le communiqué. La prime garde d'enfants serait également élargie à tous les plus jeunes jusqu'à 6 ans, et le plafond pour l'octroi des frais de déplacement devrait être élargi.