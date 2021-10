Rappel de produit: Delhaize retire des lasagnes de la vente

FreshMeals S.A., en collaboration avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), retire la lasagne bolognese (1 kg) de la marque Come a Casa de la vente et la rappelle auprès des consommateurs en raison d’une sous-cuisson possible du produit ce qui ne garantit pas sa conservation jusqu’à la date limite de consommation.