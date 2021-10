Liga: Barça-Real est le match ayant eu la plus grosse afluence depuis le début de la pandémie

Malgré les nombreux départs cet été au Barça comme au Real, le Clasico, l’affiche opposant les deux plus gros clubs d’Espagne, a réuni le plus grand nombre de personnes dans un stade depuis le début de la pandémie de Coronavirus. Dimanche 24 octobre, le match joué sur la pelouse du Camp Nou a réuni 86 422 spectateurs. Il s’agit de l’affluence la plus forte de la discipline. Derrière, les matchs de Manchester United disputés à domicile occupent les neuf autres places du top 10.

